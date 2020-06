Orçamento prevê até 1.200 milhões para a TAP

O secretário de Estado do Tesouro garante que o processo de apoio do Estado à TAP ainda não está concluído, mas já há um montante máximo de apoios: 1.200 milhões de euros.

Álvaro Novo refere que ainda aguardam “por uma decisão da Comissão Europeia que deverá ocorrer esta semana".

O governante anuncia, no entanto, que o orçamento “prevê montante máximo de apoios de 1200 milhões de euros, decompostos em duas componentes": uma que corresponde ao cenário base, "que é previsivelmente o que irá acontecer nos próximos meses, e uma percentagem adicional que tem em conta a incerteza da situação no sector da aviação".

No entanto, não foi especificado o tipo de instrumentos que vão ser utilizados até porque as negociações com o acionista privado da transportadora aérea ainda não terminaram.