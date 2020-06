Morreu José Tavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal

Morreu José Alberto Tavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal. Tinha 75 anos. A notícia foi conhecida através da Presidência da República.

Com ligações políticas ao PSD, Tavares Moreira foi governador do Banco de Portugal entre 1986 e 1992.

"Economista e jurista de formação, a trajetória profissional de José Tavares Moreira situou-se essencialmente no setor bancário, onde se destacou como diretor e administrador de diversas instituições, com destaque para a Caixa Geral de Depósitos", refere a nota de pesar do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Tavares Moreira "exerceu com indiscutível mérito funções governativas no Ministério das Finanças e foi deputado à Assembleia da República", refere o comunicado.

"Em todos os cargos que exerceu, Tavares Moreira deixou a marca da sua competência e do seu rigor e, bem assim, da sua discreta afabilidade de trato, hoje recordada por todos quantos o conheceram", sublinha Marcelo Rebelo de Sousa, que endereça "sentidas condolências" à família.



Em comunicado, o Banco de Portugal manifesta profundo pesar pela morte do antigo governador. “Neste momento de perda e de consternação, o governador e os membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal endereçam à família do doutor José Alberto Tavares Moreira o seu mais profundo pesar”, lê-se na nota do Banco de Portugal (BdP).