É oficial: Mário Centeno deixa o Governo

O primeiro-ministro, António Costa, o ministro das Finanças cessante e o futuro titular da pasta estarão juntos no briefing final do Conselho de Ministros, que aprovou o Orçamento Suplementar, disse à Lusa fonte do Governo. Para a tarde, no Ministério das Finanças, está marcado uma conferência de imprensa para apresentação dos detalhes técnicos da proposta.

O site da Presidência da República confirma que Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu do Primeiro-Ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do Ministro de Estado e das Finanças, Professor Doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do Professor Doutor João Leão."

O novo ministro das Finanças de Portugal é doutorado em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, e licenciado em Economia e Mestre em Economia pela Universidade Nova de Lisboa.

Antes de ser secretário de Estado e agora ministro, foi diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, entre 2010 e 2014, e assessor do secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, entre 2009 e 2010.

João Leão é professor de Economia no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, desde 2008. També no ISTE, foi presidente da Comissão Científica do Departamento de Economia, entre 2009 e 2010, e de diretor do Doutoramento em Economia (2011-2012). É investigador da Business Research Unit do mesmo instituto.