Nuno Gomes repudia ataque ao autocarro do Benfica. "Criminosos têm de ser condenados"

Nuno Gomes espera que a polícia consiga identificar e condenar os autores do ataque ao autocarro do Benfica, que aconteceu na noite de quinta-feira, após o empate com o Tondela. O antigo futebolista e ex-dirigente do clube sublinha, em entrevista à Omnisport, que "no futebol e na sociedade não há espaço para estas situações".

O autocarro do Benfica, onde viajava a equipa após o empate com o Tondela, na quinta-feira, foi apedrejado perto do centro de estágios do Seixal. Weigl e Zivkovic sofreram ferimentos ligeiros e foram levados ao hospital.

A polícia ainda não identificou os culpados, mas, de acordo com a imprensa, há suspeitas de que sejam elementos da claque No Name Boys.

Lisboa preparada para receber a Champions

Nesta entrevista à Omnisport, Nuno Gomes comentou, ainda, com agrado a possibilidade de Lisboa receber a final da Liga dos Campeões.

A decisão estava marcada para Istambul, mas a organização turca já deixou entender à UEFA que não está disponível, devido a questões financeiras, para receber o jogo, num cenário de porta fechada, motivado pela pandemia de Covid-19.

O antigo internacional português considera que a melhor solução passa por "concentrar os jogos numa cidade", em vez de ter todas as equipas a viajar pela Europa" e Lisboa "é uma boa opção".