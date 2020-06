Lage deixa ataque ao autocarro no passado. "Não temos medo nenhum"

Bruno Lage garante que ninguém no Benfica tem receio que se repita um episódio como o apedrejamento ao autocarro da equipa, que ocorreu na passada quinta-feira, depois do empate (0-0) com o Tondela.

"Medo não há, mas claro que foi uma situação que aconteceu, tivemos de vivê-la, mas sinto que está completamente ultrapassada. Não temos medo nenhum. Temos é vontade enorme que o próximo jogo seja o mais rapidamente possível, para marcarmos os golos que não marcámos no jogo anterior", afirmou, em conferência de imprensa, esta terça-feira.



Lage salientou que "não confunde" os adeptos que atiraram pedras ao autocarro com aqueles "que fizeram o corredor, no ano passado, em Vila do Conde e que apoiam a equipa nos bons e nos maus momentos".

O ataque terá acontecido quando o autocarro passou junto a um viaduto na A2, à chegada ao Seixal. O autocarro foi acompanhado pela PSP, mas não terá sido possível identificar os autores do ataque. O clube prometeu colaborar com as autoridades para identificar culpados e pediu punição exemplar para os "delinquentes" que estão "a mais no futebol".



O técnico assume que "foi tudo tão rápido" que nem sabe dizer o que sentiu no momento do ataque ao autocarro. No entanto, fica uma garantia sobre os dois jogadores que ficaram feridos, Weigl e Zivkovic:

"Interessa é que todos os jogadores estão bem, especialmente o 'Ziv' e o Julian [Weigl], que treinaram bem e sem qualquer problema."