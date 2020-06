​Álvaro Magalhães. "Lage pode, tem e deve fazer alterações"

O empate no estádio da Luz com o Tondela revelou, para Álvaro Magalhães, que "o Benfica foi das equipas que apresentou melhor futebol". A Bola Branca, o antigo jogador e treinador das águias projeta, no entanto, mudanças no confronto desta quarta-feira, em Portimão.

O ex-lateral entende que Bruno Lage "pode, tem e deve fazer mudanças", acrescentando que nesta fase "só a qualidade técnica não chega".

Por isso, o coletivo deve ser outro, com "jogadores que corram, que lutem e que sejam disciplinados taticamente". Previsivelmente, adianta, "o empate para o Portimonense seria importante" e os algarvios, prevê, jogarão "no erro do adversário". Álvaro acredita que Paulo Sérgio "vai reforçar a equipa defensivamente" para travar o ímpeto ofensivo dos campeões nacionais. Público, substituições e violência A ausência de público nas bancadas é um fator relevante, diz Álvaro Magalhães, que explica ser normal que "os jogadores se sintam mais motivados" e com "ação psicológica diferente" para com os opositores. Contudo, também reforça que quando as equipas passam por momentos mais difíceis, há treinadores que preferem as bancadas sem adeptos, "porque as críticas aumentam" e isso pode levar a um nervosismo que influencie de forma negativa o desempenho dos jogadores. Campeão no Benfica como jogador e adjunto de Trapattoni, Álvaro é contra a nova regra das cinco substituições. Alega que esta medida vai "criar mais confusão na cabeça de alguns treinadores" e não vê motivo para a sua introdução, nem mesmo "o desgaste que é o mesmo do início da época".

Pizzi, Rafa, Grimaldo e o treinador Bruno Lage foram alvo de vandalismo, por parte de alegados adeptos do Benfica descontentes com o empate com o Tondela. Álvaro Magalhães repudia os acontecimentos, mas deixa um pedido para que haja "uma força psicológica muito grande".

