Voz do Operário vai cheirar a Lisboa, se a pandemia deixar

A petiscada da centenária Voz do Operário, em Lisboa, deveria arrancar já esta segunda-feira, mas os planos foram congelados devido ao surto de Covid-19. Vítor Agostinho, diretor-geral da coletividade, diz à Renascença que decidiram esperar por novas orientações do Governo, mas já está tudo pronto para celebrar os Santos Populares em segurança, sem os ajuntamentos de arraiais passados.



“Chamamos petiscada para não chamar arraial”, explica Vítor Agostinho, garantindo que a Voz do Operário tem “condições de abrir o espaço e que o distanciamento social está assegurado”.

“As pessoas são atendidas à mesa e não em modo self-service, temos maior controlo sem ser tudo ao molho. Será diferente dos outros anos, mas na mesma com cheiro a Lisboa, cheiro a sardinha e caracóis como estamos habituados nesta altura do ano.”

“O Beco” que acolhe os arraiais, afirma Vítor Agostinho, “tem capacidade para 200 pessoas” e todas as condições, “com mesas afastadas, garantindo o distanciamento social para 95 pessoas”.

A Voz do Operário é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e considera que esta é uma forma de “ajudar e ser ajudada”.

Para garantir que tudo corre bem e não há filas, “as marcações são feitas por reserva para as pessoas não chegarem à Voz do Operário e o espaço estar cheio”, adianta o diretor-geral, garantindo que tudo está planeado: “as pessoas não vão entrar pela porta normal, mas pela porta principal por causa das desinfeções. Depois é irmos comer as sardinhas!”.

As reservas estão praticamente esgotadas. “Temos muitas marcações a partir de segunda-feira, a semana do Santo António. Se não está esgotado, está praticamente esgotado, está tudo com uma vontade imensa de conversar e juntar família nos Santos Populares”.

A festa era para começar já esta segunda-feira, mas na sequência das novas orientações foi preciso “remarcar a sardinhada e caldo verde para a semana a seguir”, argumenta.

As mesas são para um máximo de seis pessoas, mas antes eram de 12. “Se a família for de sete ou oito admitiremos, mas grupos de amigos não. Embora nunca sabemos se as pessoas são familiares ou não, mas temos estado a chamar a atenção das pessoas”, explica Vítor Agostinho.

Ao serviço vão estar no mínimo 12 pessoas. “Temos mais de 100 voluntários disponíveis para ajudar, porque é assim que se trabalha, sócios, amigos e trabalhadores da Voz do Operário que se disponibilizam a dar uma mãozinha”.

O diretor-geral da Voz do Operário considera que, desta forma, conseguem festejar aliados ao respeito por quem manda e faz recomendações para o bem de todos.