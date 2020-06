​Curioso recomeço da liga

Num fim-de-semana sem futebol das primeiras linhas, muitas atenções convergiam para o Dragão onde, em dois dias, tiveram lugar as eleições para os órgãos sociais do Futebol Clube do Porto.



Expectativas diferentes das habituais pelo facto de se apresentarem a sufrágio três listas, contrariando assim hábitos que se haviam instalado e permanecido durante largos anos, durante os quais o Presidente Pinto da Costa não teve concorrência.

Desta vez não foi assim, e o laureado líder portista contou mesmo com oposição cerrada, tantos nos atos como nas palavras. Claro que, cumprindo a previsão, Pinto da Costa ganhou de forma clara, se bem que o candidato Rio, com 26% dos votos, lhe tenha deixado sinais de que pode contar com a sua permanente oposição.

Quanto à Liga, terminou finalmente a jornada do reatamento, realizada ao longo de cinco dias.

Face aos resultados verificados pouco ou nada mudou, restando no entanto uma grande curiosidade que tem a ver com o facto de nenhuma das seis equipas primeiras classificadas ter conseguido vencer nesta ronda de apresentação.

E isto, mais do que uma curiosidade, não deixa de ser também um aviso importante para todos. Ou seja, as equipas de menor dimensão, algumas das quais lutam pela sobrevivência, mostraram-se dispostas a lutar com tanto ou mais empenho do que aquele que haviam manifestado até ao dia 8 de março passado.

E da jornada, embora não vencendo, saiu mais beneficiado o Sporting, que reduziu para três pontos a diferença para o Sporting de Braga e, ainda melhor, aumentou a diferença sobre aqueles sobre outros possíveis candidatos à Europa.

Relativamente ao futebol jogado, as primeiras impressões após o recomeço, não são muito animadoras. A qualidade não abundou e, dos três/quatro grandes, só os leões deixaram razoável impressão.

Veremos se é para continuar.