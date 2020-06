Covid-19: Rui Rio critica Governo por autorizar ajuntamentos de esquerda

A mensagem crítica de Rui Rio para o Governo acontece depois das manifestações de sábado, em várias cidades do país, contra o racismo e o fascismo, e de um comício ao ar livre do PCP no domingo, no parque Eduardo VII, em Lisboa, com a presença do líder comunista, Jerónimo de Sousa.

A ministra da Saúde foi questionada no sábado sobre as manifestações antirracistas que tiveram lugar em Lisboa e no Porto, juntando milhares de pessoas, apesar das recomendações do Governo para que não haja concentrações maiores do que 20 pessoas em todo o país, à exceção de Lisboa, onde o número é de apenas 10. Marta Temido recordou que o direito à manifestação continua a existir, mas apelou à responsabilidade de quem organiza estes eventos.

“Estamos numa fase em que a responsabilidade individual e a responsabilidade dos grupos é muito significativa e o grande garante da nossa ação”, disse Marta Temido.



Em declarações à Renascença, o presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública lembrou, no domingo, que não são permitidas no país concentrações de mais de 20 pessoas e menos ainda na zona de Lisboa e Vale do Tejo, onde o limite são 10 pessoas.

Ricardo Mexia diz não perceber como podem ser autorizados eventos como os de sábado, de protesto contra o racismo, em cinco cidades do país.

Noutra polémica envolvendo a manifestação de sábado, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) vai apresentar uma queixa no Ministério Público contra manifestantes que exibiram no sábado mensagens que "promovem ou incentivam ao ódio" contra a polícia, anunciou o sindicato.