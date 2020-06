Marcelo pede cumprimento de regras e bom senso nas “manifestações espontâneas”

No final da oitava reunião no Infarmed, em Lisboa, que junta especialistas, políticos e parceiros sociais para analisar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa foi confrontado com as críticas do presidente do PSD, Rui Rio , que criticou o Governo e questionou o critério para “permitir ajuntamentos” em tempos de pandemia de covid-19, na sequência das “manifestações de esquerda” durante o fim de semana.

O Presidente da República começou a resposta a esta pergunta por lembrar que “comparando o caso português com os europeus, Portugal ainda hoje tem um regime de confinamento dos mais elevados na Europa”.

“Quando eu disse que, olhando para o panorama global, não há sinais de que o desconfinamento tenha trazido um agravamento, pelo contrário, isto é fáctico”, afirmou.

As pessoas, de acordo com o chefe de Estado, “saíram mais e de forma igual por todo o país, até na região norte há maior desconfiamento em termos sociais do que em Lisboa e Vale do Tejo”.

“Isto parece comprovar a ideia de que não é por aí que vem a explicação dos números de Lisboa e Vale do Tejo”, defendeu.

Numa publicação na sua conta no Twitter esta manhã, Rui Rio faz a pergunta e dá uma resposta em tom irónico.

“Qual será o critério para o Governo permitir ajuntamentos? Funerais, futebol, missas, discotecas, desporto em geral, não! Comícios e manifestações de esquerda, sim! Esperemos que o vírus entenda aquilo que mais ninguém consegue entender”, lê-se no ‘tweet’.

No sábado, milhares de portugueses saíram em rua em manifestações contra o racismo nalgumas cidades portugueses, em solidariedade para com outras ações do género que evocam a morte de George Floyd, um afro-americano de 46 anos que morreu em 25 de maio, em Minneapolis (EUA), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção.

Nesta manifestação, muitos usaram máscara, mas o distanciamento social imposto pela prevenção da covid-19 esteve bastante longe de ser cumprido.

No domingo, o PCP organizou um comício, em Lisboa, com lugares marcados e distância entre os militantes, muitos deles de máscara, no jardim Amália Rodrigues, no alto do parque Eduardo VII, contra a perda de direitos em tempos de pandemia.