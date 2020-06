​Governo olha com “cautela” para descida do número de novos casos de Covid-19

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, encara com cautela a descida do número de novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.



“Os números são aparentemente mais animadores, mas a experiência mostra que à segunda-feira regista-se uma certa subnotificação de casos, devido ao fim de semana, que não podemos deixar de ter em conta”, disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia de Covid-19.

Portugal volta a registar menos de 200 novos casos num dia, quase uma semana depois. Algo que pode estar ligado à habitual redução do número de casos à segunda-feira. A contagem total é de 1.485 mortes (mais seis que no domingo) e 34.885 casos (mais 192, o que supõe um aumento de 0,6%) confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).



No entanto, de acordo com o secretário de Estado da Saúde, "estima-se que os números se mantenham na ordem de grandeza dos dias anteriores e espera-se que ainda leve algum tempo até haver um decréscimo significativo".



António Lacerda Sales diz que é preciso ser "cauteloso na apreciação destes números" do boletim e sublinha que os esforços das autoridades de saúde continuam concentrados em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que nas últimas 24 horas registou 78% dos novos casos de Covid-19 em Portugal.

O governante sublinha que as "atenções são redobradas" em cinco concelhos: Loures, Odivelas, Amadora, Sintra e Lisboa.

Desde 1 de março foram realizados em Portugal cerca de 936 mil testes. A média da última semana foi de 13.100 testes por dia, disse António Lacerda Sales.

"Tem sido um longo caminho desde o primeiro caso, temos vencido coletivamente os nossos medos, certamente não nos vamos deixar derrotar pelo excesso de confiança", apelou o secretário de Estado.

O Presidente da República disse esta segunda-feira que "não existirem sinais de que o desconfinamento tenha provocado um agravamento do surto epidémico" de Covid-19 no país nas últimas semanas. No final de uma reunião com especialistas, na sede do Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que não está "mais preocupado" e apontou alguns motivos para a subida do número de casos em Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

EVOLUÇÃO DA COVID-19 EM PORTUGAL