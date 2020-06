Associação da GNR faz queixa devido cartazes de apelo ao ódio contra a polícia

A maior associação representativa dos militares da GNR também pede a identificação e punição das pessoas que nas manifestações antirracismo, de sábado, levantaram cartazes de apelo ao ódio contra a polícia.

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) pede ao Ministério Público e aos tribunais que atuem face ao que consideram ser um crime de incitamento ao ódio e à violência.

A APG/GNR também quer que o Governo tome uma posição pública de condenação daquele tipo de mensagens, em defesa da própria Constituição do país.

No domingo, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) anunciou que vai apresentar uma queixa no Ministério Público contra os manifestantes que exibiram no sábado mensagens que "promovem ou incentivam ao ódio" contra a polícia.

Em causa estão cartazes como um onde se podia ler a frase: "Um polícia bom, é um polícia morto", numa manifestação que decorreu sem incidentes e que aconteceu em cinco cidades portuguesas.

"Esta mensagem, desenquadrada do motivo da manifestação, reflete bem a intenção de quem a exibia", refere o sindicato da PSP, assinalando que "não são este tipo de mensagens que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, mais livre e mais igual".