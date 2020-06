​Alegado traficante de armas detido em Almada

Um homem foi detido no concelho Almada por alegado envolvimento no tráfico de armas. Várias armas de fogo e munições proibidas foram apreendidas, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).



A operação conjunta da PJ e da GNR decorreu no domingo. Além da detenção do suspeito, de 59 anos, as forças de segurança apreenderam 17 armas de fogo, “nomeadamente dez pistolas (duas das quais, de calibre de guerra), cinco revólveres de diferentes calibres, duas espingardas, assim como centenas de munições de vários calibres, cartuchos e carregadores”.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que a ação resulta de uma investigação, na qual se encontram presos preventivamente três homens por vários assaltos à mão armada a estabelecimentos comerciais para “apropriação de apostas de valor muito elevado do jogo designado como Placard”.

O homem detido no domingo no concelho de Almada será o responsável pelo fornecimento da arma de fogo que foi utilizada nos assaltos.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, esta segunda-feira, para ser à aplicação das medidas de coação adequadas.

A investigação prossegue para tentar apurar a eventual participação do detido noutros ilícitos idênticos, “designadamente no fornecimento de armas de fogo para a prática de crimes violentos”.