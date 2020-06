Dia Mundial dos Oceanos. Guterres faz apelo aos governos em tempo de pandemia

António Guterres defende que a pandemia de coronavírus deve levar a repensar a relação com o meio ambiente e com os recursos marinhos.

No Dia Mundial dos Oceanos que se assinala, esta segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas apela aos governos para que se comprometam com a conservação do mar.

“Enquanto trabalhamos para acabar com a pandemia e melhorar a reconstrução global temos uma oportunidade única nesta geração de corrigir a nossa relação com o mundo natural, incluindo mares e oceanos. Hoje, o nível do mar está a subir devido às mudanças climáticas que ameaçam vidas e meios de subsistência em cidades costeiras e comunidades em todo o mundo”, começa por dizer Guterres na mensagem. “Os oceanos estão a tornar-se mais ácidos, colocando em risco a biodiversidade marinha e as cadeias alimentares essenciais, além disso, a poluição do plástico está em todo o lado. Apelo aos governos e a todos os interessados que se comprometam com a conservação e a sustentabilidade dos oceanos, através da inovação e da ciência.”