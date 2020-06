Reeleição de Pinto da Costa nas manchetes

A vitória de Pinto da Costa nas eleições do FC Porto está em destaque na imprensa desportiva desta segunda-feira. Reeleito para um 15.º mandato, o presidente portista conquistou 68.65% dos votos. Foi a primeira vez, desde que assumiu a liderança do clube, em 1982, que Pinto da Costa teve dois concorrentes.

José Fernando Rio ficou um segundo lugar, com 26.4% e Nuno Lobo em terceiro, com 4.9%. As eleições, que decorreram no fim de semana, tiveram uma grande afluência, a maior do século, a segunda maior da história do clube: votaram 8.480 sócios.

"O grande desafio", titula "O Jogo". Contas no vermelho, reestruturação administrativa e academia são as tarefas para os próximos quatro anos. "Sócios deram estímulo importante para as batalhas que se seguem", diz Pinto da Costa.

"A Bola" também tem o tema em manchete: "Mais quatro anos". Líder dos dragões poderá chegar aos 42 anos na presidência do clube. "Há uma tentativa de centralizar todo o futebol em Lisboa", acusa.