Paulo Lopo: "Maioria dos clubes está com Pedro Proença"

O presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, garante que a maioria dos clubes dos clubes profissionais está do lado do atual presidente da Liga, Pedro Proença.

Está marcada, para esta segunda-feira, uma assembleia geral da Liga Portugal e, em discussão pode estar a continuidade de Proença à frente do organismo. Contudo, para o presidente da SAD do Leixões, que tem assento na Direção da Liga, os dirigentes contestatários não vão ter coragem para colocar em causa o lugar de o antigo árbitro. Em entrevista a Bola Branca, Paulo Lopo reafirma o seu apoio a Proença.

"Penso que essa questão nem será colocada, não está na ordem do dia. Ninguém tem coragem de apresentar uma moção de censura ao Pedro Proença mas, se tiver, ele vai manter-se, porque a maioria dos clubes está com ele. Tem feito um trabalho extraordinário e devem lembrar-se como estava a Liga antes do Pedro chegar. Apesar das tentativas frustradas para o afastar, ele vai manter-se. Pelo menos, até ao fim da época, eu acho que ele quer ficar", refere.