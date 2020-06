Liga. Pedro Proença continua, mas haverá novas eleições

Os clubes, reunidos em Assembleia Geral extraordinária da Liga, decidiram avançar para a alteração do modelo de governação. Já o presidente Pedro Proença continua no cargo.

No comunicado final lê-se que “o novo Modelo de Governação prevê que a Direção, representada por clubes, deixe de existir e passe a haver um novo modelo com um Presidente e Direção Executiva, com poderes reforçados, e também pelo Conselho de Presidentes, que terá, quando necessário, uma Comissão de Supervisão”.

“Com a apresentação do Modelo de Governação, será, agora, criado um Grupo de Trabalho que será constituído por clubes da Liga NOS e da LigaPro, e que vai trabalhar na alteração estatutária, a ser apresentada”, acrescenta o comunicado.

Posteriormente, terá de ser marcada nova AG para alteração estatutária do organismo, para a implementação do novo formato de gestão, o que implicará a realização de eleições para os órgãos sociais.

Não há, no entanto, datas para a concretização do processo.

No final da reunião, a diretora executiva coordenadora da Liga, Sónia Carneiro, garantiu que "Pedro Proença nunca esteve em causa em nenhum momento desta AG".