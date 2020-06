Liga e FPF dão os parabéns a Pinto da Costa

A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol já deram os parabéns a Jorge Nuno Pinto da Costa pela reeleição como presidente do FC Porto.

Em comunicado, o organismo que organiza o futebol profissional aproveita para desejar “sucessos desportivos”.

Leia na integra o comunicado da Liga:

“Jorge Nuno Pinto da Costa, atual presidente do FC Porto, foi, hoje, reconduzido por mais quatros anos na presidência do clube azul e branco, tendo concorrido frente a duas outras listas.

Este sufrágio contou com os votos de 8,480 sócios, e termina com a vitória de Pinto da Costa com 68,65% dos votos.

A Liga Portugal, na pessoa do seu Presidente, Pedro Proença, congratula Pinto da Costa pela 15.ª reeleição na liderança do FC Porto, desejando, simultaneamente, aos elementos que compõem o seu elenco diretivo, sucessos desportivos.”

Também Fernando Gomes, presidente da FPF, em mensagem dirigida, em seu nome pessoal e em nome da direção, faz "votos das maiores felicidades, pessoais e profissionais, para este mandato" e reafirma a certeza de que o líder dos azuis e brancos "continuará a sua presidência com as suas sempre firmes convicções e a ambição que lhe é inata".

Pinto da Costa é presidente do FC Porto desde 1982.