Futuro de Pedro Proença em cima da mesa. Hoje há assembleia da Liga. Saiba o que está em causa

Os clubes vão votar, esta segunda-feira, as decisões tomadas pela direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na sequência do cancelamento da II Liga, a possibilidade de serem realizadas cinco substituições e a própria governação do organismo.

A Assembleia-Geral (AG) está marcada para a sede da LPFP, no Porto, a partir das 15h00, e tem cinco pontos na ordem de trabalhos, entre os quais a discussão do modelo de governação do organismo presidido por Pedro Proença.

A liderança do antigo árbitro tem sofrido contestação e a sua direção já registou as baixas de Benfica e Cova da Piedade, antes de Proença apresentar um modelo de governação com uma direção executiva, sem clubes representados — permanecem no elenco FC Porto, Sporting, Tondela, Gil Vicente, Mafra e Leixões.

Fim da II Liga em debate

Em discussão vai estar também o fim precoce da II Liga, inviabilizada no plano de desconfinamento do Governo, em 30 de março, e alvo de várias decisões por parte da direção da LPFP.

Entre estas destacam-se a indicação para a subida de Nacional e Farense, e para a descida de Cova da Piedade e Casa Pia, assim como o plano de apoio aos clubes do segundo escalão, através de um fundo de tesouraria no valor de 1,52 milhões de euros, complementar ao de um milhão criado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).