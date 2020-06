Avançado do Paços de Ferreira em destaque no Brasil

Douglas Tanque está em destaque na imprensa brasileira, esta segunda-feira, por ter entrado para o top-10 dos goleadores da história do Paços de Ferreira.

O avançado marcou na vitória sobre o Rio Ave (2-3) e junta-se a Pedrinha, Rincón e Welthon, este último ainda no clube, com 21 golos marcados pelo Paços. O melhor marcador da história do clube é Bruno Moreira, atualmente no Rio Ave, com 36 golos.

Do site da Globo, passando pelo Lance até ao portal Terra, todos destacam a prestação do ponta de lança que cumpre a apenas a segunda época na Mata Real. "Fico feliz por poder, em tão pouco tempo, já estar entre os principais 'artilheiros' da história do clube. Quem sabe não subo bem mais nessa lista?", sugeriu o jogador que está em fim de contrato com os castores.