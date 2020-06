Montpellier renova com guarda-redes português

O Montpellier anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Matis Carvalho, guarda-redes luso-francês, de 21 anos. O clube não divulga a validade do novo contrato do jogador que chegou a Montpellier esta temporada, proveniente do Toulouse.

"Quando cheguei no verão passado, tinha o objetivo de ficar mais do que um ano. Estou muito feliz por esse desejo se ter realizado", diz o guarda-redes, em declarações publicadas pelo site do emblema francês.

Contratado para ser o terceiro guarda-redes, como alternativa a Gerónimo Rulli, argentino emprestado pela Real Sociedad, e Dimitry Bertaud, Matis estreou-se pelo Montpellier no Parque dos Princípes, na jornada 22. O luso-francês entrou ao minuto 17, depois da expulsão de Bertaud. A equipa perdeu por 5-0.

O campeonato francês terminou prematuramente, devido à pandemia de Covid-19. Na altura da interrupção, o Montpellier ocupava o 8.º lugar.