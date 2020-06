José Carlos: "Lage tem de fazer mudanças e pedir aos melhores para fazerem a diferença"

José Carlos, ex-jogador de Benfica e Portimonense, defende em Bola Branca que o encontro entre as duas equipas, referente à 26.ª jornada do campeonato, acarreta "uma responsabilidade grande" para o Benfica.

O antigo lateral considera que, perante o registo de exibições menos conseguidas, nomeadamente no empate (0-0) com o Tondela, Bruno Lage deverá promover "algumas alterações". Acima de tudo, terá a missão de "pedir aos melhores para fazerem a diferença". Pela frente, o Benfica terá um adversário "com alento", após o triunfo sobre o Gil Vicente, que lhe faz "renascer a esperança" de que é possível manter-se na I Liga.

O momento do Benfica é delicado, depois dos tumultos registados na madrugada de quinta para sexta-feira, que resultaram do descontentamento pelo empate alcançado na Luz, perante o Tondela. Com o nulo, o Benfica igualou o FC Porto na liderança do campeonato, com 60 pontos, mas perdeu a oportunidade de se isolar.