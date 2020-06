Benfica e Aves podem ser punidos por violar regras da concorrência

Caso exista algum tipo de concertação de políticas comerciais entre clubes, tal como acontece com as empresas - conluios, concertações ou cartéis -, ambos podem ser punidos, nos termos da Lei da Concorrência.

No fim de semana, o jornal "Público" divulgou uma investigação sobre alegados acordos secretos, uma conta corrente entre os dois clubes, em que o Benfica seria credor de cerca de 800 mil euros - dívida que seria suficiente para impedir o Aves de se inscrever na I Liga -, e contratos danosos para o Aves, com 12 jogadores transferidos entre os dois clubes à margem da lei, que configurariam uma dependência negocial do Aves em relação ao Benfica, além de "empréstimos encapotados" para contornar o limite de jogadores cedidos estabelecido pela Liga.



De qualquer forma, o Benfica assegurou, esta segunda-feira, que a relação comercial que mantém com o Aves é totalmente "legal" e "transparente". Os encarnados dizem que a investigação do "Público" se trata de uma "manipulação encomendada" que visa "denegrir o bom nome do Benfica".