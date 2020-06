Benfica e Aves podem estar a quebrar as regras. "Concorrentes não combinam políticas comerciais"

Benfica e Desportivo das Aves podem estar a violar a lei da concorrência, porque "concorrentes não celebram acordos nem combinam políticas comerciais entre si", afirma o professor de Direito da Concorrência da Universidade do Porto (UP) José Sá Reis, em entrevista à Renascença. "Os clubes de futebol, hoje em dia, são empresas, não apenas associações desportivas, e como tal, estão obrigados a seguir as regras de mercado e da liberdade de concorrência. Por isso mesmo, se os acordos entre o Benfica e o Desportivo das Aves indiciarem, de facto, esse tipo de práticas, poderão configurar infrações à Lei da Concorrência", explica. Em causa está uma investigação do jornal "Público" que denuncia alegados acordos secretos, uma conta corrente entre os dois clubes, em que o Benfica seria credor de cerca de 800 mil euros - dívida que seria suficiente para impedir o Aves de se inscrever na I Liga -, e contratos danosos para o Aves, com 12 jogadores transferidos entre os dois clubes à margem da lei, que configurariam uma dependência negocial do Aves em relação ao Benfica, além de "empréstimos encapotados" para contornar o limite de jogadores cedidos estabelecido pela Liga.

Nesta entrevista à Renascença, José Sá Reis aborda a alegada inclusão de cláusulas antirrivais nos contratos celebrados entre Aves e Benfica. A Lei Comunitária da Concorrência "especifica alguns tipos de acordos entre os concorrentes que são especialmente lesivos para o mercado". "Entre esses, estão os acordos que limitam a produção e que limitam a distribuição, os acordos que se destinam a prejudicar um concorrente, etc. As cláusulas antirrival, embora possam ser uma prática mais ou menos generalizada no mundo do futebol, nem por isso deixam de ser ilegais. Esse tipo específico de cláusulas levanta questões muito sérias do ponto de vista da concorrência", assinala o professor da UP.