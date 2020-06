Estejam atentos, não cantem vitória. Papa pede prudência na pandemia

“Não cantem vitória, cumpram as normas que ajudam a evitar que a epidemia avance”, pediu. “Infelizmente, noutros países o vírus ainda continua a fazer muitas vítimas. Só na sexta-feira passada, num país morreu uma pessoa por minuto. Terrível”, comentou, provavelmente a pensar no Brasil .

Numa Praça de São Pedro com poucos fiéis presentes, o Papa apelou neste domingo à prudência, para evitar que o vírus se propague. Francisco apelou ainda a que se cumpram as regras sanitárias, apesar da fase aguda da epidemia estar superada em Itália.

Durante a oração do Angelus, que proferiu da janela do palácio apostólico, o Papa falou do amor de Deus que “ama o mundo, apesar dos seus pecados e ama cada um de nós, mesmo quando erramos e nos afastamos d’Ele.”



Neste domingo da Santíssima Trindade, Francisco sublinhou que “a beleza, a verdade e a bondade inexaurível” de Deus, uno e trino, “está ao serviço do mundo, quer salvá-lo e recriá-lo”.



No final, o Papa recordou que neste, mês de junho, especialmente dedicado ao Coração de Jesus, este “Coração humano e divino de Jesus é a fonte onde podemos alcançar a misericórdia, o perdão e a ternura de Deus”.

E pediu aos fiéis presentes que repetissem com ele, uma oração que a sua avó lhe ensinou: "Jesus, fazei o meu coração semelhante ao Vosso.”