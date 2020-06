Pinto da Costa reeleito presidente do FC Porto, garante Porto Canal

Jorge Nuno Pinto da Costa, garante o Porto Canal, ganhou as eleições para a presidência do FC Porto e é reeleito por mais quatro anos.

Presidente desde 1982, Pinto da Costa teve, pela primeira vez, dois concorrentes. Os resultados ainda não são oficiais, mas, de acordo com a informação do Porto Canal, que não revela as percentagens de votos, José Fernando Rio ficou em segundo lugar e Nuno Lobo em terceiro.

As eleições, que decorreram este fim de semana, tiveram uma grande afluência, a maior do século, a segunda maior da história do clube: votaram 8.480 sócios.

As eleições de 1988 continuam com o número recorde de mais de 10.700 votantes. Este será o 15.º mandato de Pinto da Costa como presidente do FC Porto.

