Eleições no FC Porto com maior afluência do século

De acordo com a informação veiculada pelo FC Porto, o número total de sócios votantes nas eleições que decorreram este fim de semana é de 8.480. Um recorde deste século e o segundo ato eleitoral do clube com maior afluência.

Só não foi ultrapassado o recorde de 1988, em que votaram mais de 10.700 sócios, numa eleição em que Pinto da Costa teve, pela primeira vez, um concorrente, Martins Soares.

As urnas encerraram às 19h00, depois de dois dias de votações, e decorre a contagem na Dragão Arena. Estima-se que os resultados possam ficar apurados pelas 23h00.

São quatro as listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.