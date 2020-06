DGS apela à formação e supervisão de trabalhadores nos locais de trabalho

Veja também:

A diretora-geral da Saúde deixou, neste domingo, um apelo à formação dos trabalhadores sobre as regras de combate à pandemia de Covid-19.

“Deixo o apelo aos responsáveis pelas empresas, pelas obras, pelas escolas, pelos lares, que deve fazer-se formação aos trabalhadores”, começou por dizer.

“Muitas vezes, os trabalhadores não têm uma perceção de risco tão boa quanto deviam”, justificou Graça Freitas. “Não conhecem o plano de contingência e compete também ao empregador ter esta atitude pedagógica, explicando o porquê das medidas”, acrescentou.

A diretora-geral apontou as pausas no trabalho como momentos em que a disciplina mais pode vacilar.

“É importante haver medidas de contenção durante as pausas do trabalho, que são momentos em que as pessoas relaxam e também aqui a entidade patronal deve dar a conhecer os planos de contingência”, defendeu.