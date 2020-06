Covid-19 por concelho. Odivelas com maior aumento de novos casos diários

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Dados divulgados este domingo, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 229 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas, registaram-se 342 novos casos em todo o país. No entanto, os dados referentes aos concelhos, dão conta de apenas 91% destes novos casos diários. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência". O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE. Odivelas (+23), Lisboa (+19), Loures (+18), Almada (+13), Amadora (+8), Caldas da Rainha (+7) e Vila Franca de Xira (+6) são os concelhos que registam o maior aumento de infeções, nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo boletim, 23 concelhos registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19 face ao dia anterior e nove concelhos somam mais de mil infetados - Lisboa, Vila Nova de Gaia, Sintra, Porto, Matosinhos, Braga, Loures, Gondomar e Amadora. Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica (91% do total de casos confirmados).

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.614 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.592), Sintra (1.558) e Porto (1.414). 286 concelhos mantém o número de infetados face ao dia anterior. Portugal regista, neste domingo, um total de 43.693 casos confirmados de Covid-19 (mais 342 - 1% - do que no sábado) e de 1.479 óbitos (mais cinco). Os números indicam uma redução diária de novas infeções e, no que respeita a óbitos, é o valor mais baixo desde 22 de março (dia em que foram registadas duas novas mortes). A distribuição de novos casos no país é a seguinte: 54 no Norte

24 no Centro

255 em Lisboa e Vale do Tejo (101 dos quais resultantes da operação de rastreio a decorrer na Área Metropolitana)

2 no Alentejo

7 no Algarve O número de casos novos no Norte e no Centro, diz a ministra da Saúde na conferência de imprensa deste domingo que, segundo as autoridades regionais de saúde, não são todos novos, dado que alguns correspondem a notificações que não estavam ainda registadas nas bases de dados. Quanto aos cinco novos óbitos, quatro são de pessoas com mais de 80 anos, pelo que se mantêm as taxas de letalidade geral (4,3%) e das pessoas acima dos 70 anos (17,4%).