Coronavírus. Madeira regista mais dois recuperados e tem apenas cinco casos ativos

A Madeira regista cinco casos ativos com infeção por Covid-19, menos dois do que os reportados sábado, anunciou o Instituto de Administração da Saúde da Região (IASAÚDE).

“São 90 os casos confirmados contabilizados na Região Autónoma da Madeira, 85 dos quais recuperados e cinco ativos, que permanecem sem necessidade de cuidados hospitalares”, pode ler-se no boletim epidemiológico divulgado pela autoridade regional de saúde do arquipélago, onde não ocorreu qualquer morte por causa do novo coronavírus.

A informação adianta que dos dois novos casos recuperados, um é residente no concelho da Ponta do Sol e o outro do município de Câmara de Lobos.

O IASAÚDE recorda que até hoje foram notificados na Madeira 1.543 casos suspeitos, dos quais 1.453 acabaram por ser negativos.

Também menciona que estão neste momento a ser acompanhadas na região 653 pessoas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos do arquipélago, sendo 376 em vigilância ativa e 277 em autovigilância.

Hoje foi ainda dado como recuperado o caso positivo reportado em 1 de junho, uma pessoa que chegou ao aeroporto da Madeira, mas foi contabilizada na região Centro, de onde provinha.

Em matéria de realização de testes de despiste, o IASAÚDE indica que o Laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) processou 17.188, abrangendo um universo de 15.634 pessoas.

O SESARAM também anunciou hoje que, no âmbito do Plano de Contingência Covid-19, ocorrerá a reabertura gradual da atividade presencial nos centros de saúde da região.

A partir de segunda-feira vão estar em funcionamento os Serviços de Atendimento Urgente, das 8h00 às 20h00, nos dias úteis, nos centros de saúde de São Vicente, Porto Moniz e Santana, no norte da Madeira, os quais mantiveram funcionamento presencial previamente programado.

Com atendimento urgente 24 horas mantêm-se os centros de saúde de Machico, Ribeira Brava e Porto Santo, enquanto os utentes do Funchal “podem recorrer a qualquer um destes centros de saúde em funcionamento 24 horas, em alternativa à urgência do Hospital Nélio Mendonça”.

Ainda no âmbito do plano de retoma das atividades presenciais ao nível dos cuidados de saúde primários, desde o dia 1 de junho, aumentaram os períodos de consulta os centros do Bom Jesus, São Roque, Monte, Santo António, Nazaré, Câmara de Lobos e Prazeres.

“Estas novas consultas permitem dar resposta a utentes com doença aguda, com agravamento de situações de doença crónica e em que não seja necessária a ida a um serviço de atendimento urgente ou à urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça”, salienta o SESARAM, em comunicado.

Nos centros de saúde da região foram retomadas as consultas presenciais de Psicologia, Nutrição, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, bem como o atendimento pelo Serviço Social.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.479 pessoas das 34.693 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde, divulgado no sábado.