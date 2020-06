Continuem a comprar e a ler jornais, livros e revistas, pede Graça Freitas

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apelou este domingo a que as pessoas continuem a ler, uma vez que o risco de transmissão do novo coronavírus através do papel é muito baixo.

Em resposta a uma pergunta efetuada pelo jornal de Coimbra “Diário das Beiras”, Graça Freitas sugeriu que tanto as pessoas como os cafés continuem a assinar jornais, sobretudo de imprensa regional.

“O risco de transmissão através do papel é muito pequeno”, informou Graça Freitas.

“Podemos continuar a ir às livrarias, às bibliotecas e a ler jornais ou revistas que compramos, ou aqueles que estão nos cafés”, disse.

Contudo, há cuidados que é preciso ter na mesma.

“Como o risco não é zero, cabe aos utilizadores ter algum cuidado com o seu manuseamento. Se estiver de máscara, para evitar tossir ou espirrar para cima do jornal, vão ter um jornal ainda mais seguro. Se tiverem higienizado as mãos com solução alcoólica, vão ter um jornal ainda mais seguro”, garante.

