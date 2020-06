Casos em Lisboa e Vale do Tejo devem manter-se altos nos próximos dias

Veja também:

Os números relativos à Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente nos cinco concelhos mais atingidos nesta região, deverão manter-se elevados nos próximos dias, avisa a ministra da Saúde.

Na conferência de imprensa diária da Direção-geral da Saúde, este domingo, Marta Temido explicou que há três razões para este facto.

“Temos de estar preparados para que os números se mantenham elevados nos próximos dias, e isso resulta de três causas”, disse, elencando o provável atraso da curva epidémica na região, o rastreio mais intensivo na região e especificidades associadas a estes casos, nomeadamente o alto número de jovens assintomáticos.

Na região, nos últimos dias, realizaram-se mais de 14 mil colheitas de rastreio, com concentração em certos locais e setores, como por exemplo da construção.

Marta Temido explica que este é um primeiro eixo de combate ao surto. “Foram comunicados resultados de 8.907 testes. Destes, 396 são positivos, isto é 4.4%. Até ao final do dia de amanhã teremos os restantes concluídos e um retrato partilhável”, disse a ministra.

“O segundo eixo tem sido a aplicação do isolamento profilático, apoio social ao mesmo, quando necessário, e vigilância pelas forças da autoridade”, explicou ainda a ministra, com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, a acrescentar que as autoridades procederam à detenção de cinco pessoas que não cumpriram o confinamento obrigatório.

As forças de saúde têm estado no terreno a acompanhar os casos e os contactos, diz Marta Temido, sendo por essa razão que se “atribuiu às unidades de saúde desses cinco concelhos a possibilidade de manutenção da suspensão da atividade programada não urgente, sempre que os centros de saúde e hospitais desses cinco concelhos entendessem adequado. Esperamos que possa terminar dentro de poucos dias, regressando à normalidade, como o resto do país.”

Por fim, diz Marta Temido, está a proceder-se a uma intensificação do “mapeamento de todos os casos, todos os contactos e georreferenciação e acompanhamento de todos os casos positivos”, concluindo que esta é a melhor via para dominar o surto e finalmente fazer baixar a taxa de contágio em Lisboa.

Portugal regista este domingo 1.479 mortes relacionadas com a Covid-19, mais cinco do que no sábado, e 34.693 infetados, mais 342, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-geral da Saúde.