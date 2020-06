Balanço DGS. Há mais 342 casos e mais 5 mortos em Portugal

Veja também:

Portugal regista, neste domingo, um total de 43.693 casos confirmados de Covid-19 (mais 342 - 1% - do que no sábado) e de 1.479 óbitos (mais cinco).

Os números indicam uma redução diária de novas infeções e, no que respeita a óbitos, é o valor mais baixo desde 22 de março (dia em que foram registadas duas novas mortes).

A distribuição de novos casos no país é a seguinte:

54 no Norte

24 no Centro

255 em Lisboa e Vale do Tejo (101 dos quais resultantes da operação de rastreio a decorrer na Área Metropolitana)

2 no Alentejo

7 no Algarve

O número de casos novos no Norte e no Centro, diz a ministra da Saúde na conferência de imprensa deste domingo que, segundo as autoridades regionais de saúde, não são todos novos, dado que alguns correspondem a notificações que não estavam ainda registadas nas bases de dados.

Quanto aos cinco novos óbitos, quatro são de pessoas com mais de 80 anos, pelo que se mantêm as taxas de letalidade geral (4,3%) e das pessoas acima dos 70 anos (17,4%).

Nas últimas 24 horas, foram dadas como recuperadas da doença 188 pessoas, elevando para 20.995 o número total de recuperados. Neste momento, este grupo já representa mais de 60% dos casos confirmados de Covid-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, aquela que continua a concentrar as preocupações das autoridades de saúde. É aqui que se concentram 70% do número diário nos últimos 15 dias e 80% estão em cinco concelhos: Lisboa, Odivelas, Sintra, Amadora e Loures.



Segundo a ministra Marta Temido, a distribuição de casos de Covid-19 nestes municípios nos últimos 15 dias é a seguinte:



187 em Lisboa

135 em Loures

171 na Amadora

88 em Odivelas

273 em Sintra

Os testes realizados na região têm demonstrado que as cadeias de transmissão associadas a determinadas áreas de serviços.