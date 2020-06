Crocodilo no Douro. Autoridades espanholas em alerta

Um crocodilo do Nilo, com 250 quilos, está a ser procurado no rio Douro, entre Simancas e Tordesillas, em Espanha.

Biólogos e polícia estão a participar nas buscas, num raio de 20 quilómetros. Drones estão a ser utilizados nas operações.

O animal, considerado “muito agressivo”, foi avistado por três pessoas distintas, na sexta-feira e sábado.

A zona é muito utilizada por banhistas e pescadores, mas as autoridades estão em alerta e a área está agora interdita.

Já foram colocadas várias armadilhas dentro e fora de água, mas até agora o réptil continua a monte.

Não há certezas de como o crocodilo apareceu por ali, mas, segundo o El Pais, as primeiras suspeitas apontam para que fosse animal doméstico de alguém habitante da zona.