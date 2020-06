Coronavírus. Rússia com (quase) mais 9 mil casos

Veja também:

As autoridades russas anunciaram que morreram 134 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, tendo registado quase 9.000 novos casos no sábado.

Enquanto noutros países da Europa o número de casos de pessoas infetadas tem sido bastante mais baixo, na Rússia aumentaram em 8.984, no período de um dia, noticia a Associated Press (AP).

O número de novos casos positivos tem-se situado próximo dos 9.000, por dia, desde meados de maio, e está em linha com os dados divulgados na semana passada, refere a AP, adiantando que o grupo de especialistas constituído para analisar e tomar medidas admite que o surto do vírus pode estar a atingir um planalto em termos de curva.

A pandemia da Covid-19 já provocou 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (quase 110 mil) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,9 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (40.465 mortos, quase 285 mil casos), o Brasil (35.930 mortes, mais de 672 mil casos), Itália (33.846 mortos, mais de 234.800 casos), França (29.142 mortos, mais de 190 mil casos) e Espanha (27.135 mortos, mais de 241 mil casos).

A Rússia, que contabiliza 5.859 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com mais de 458 mil.