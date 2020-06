Coronavírus. França com mais 31 óbitos

Veja também:

A França registou 31 mortos em hospitais nas últimas 24 horas no âmbito da pandemia da Covid-19, subindo o total de óbitos no país para 29.142, anunciou este sábado o executivo.

De acordo com uma nota publicada na página da internet do Governo francês, o número de pessoas hospitalizadas devido ao novo coronavírus caiu para 12.479, menos 217 do que na sexta-feira.

A França chegou a ter 32.330 pessoas em unidades hospitalares na fase mais crítica da pandemia, no início de abril.

Desde 1 de março, morreram no país 29.142 pessoas com covid-19, número que não inclui os últimos mortos registados em lares, já que estes dados não são atualizados diariamente.

Há 1.059 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (menos 35 do que na sexta-feira), quando em 8 de abril chegaram a estar 7.148 pacientes.