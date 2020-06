Fernando Rio e Pinto da Costa já votaram num “dia histórico para o FC Porto”

Dois dos candidatos à liderança do Futebol Clube do Porto já votaram nas eleições do clube.

Fernando Rio e Pinto da Costa votaram pouco antes das 13h.

Em declarações à imprensa, Fernando Rio afirmou que “A expectativa é que os sócios venham em massa votar.”

O candidato considera que este “é um dia histórico para o FC Porto porque os sócios têm finalmente uma alternativa.”

“Ficar no sofá é fácil, mas o mais importante é vir votar”, afirmou.

Fernando Rio, que encabeça a Lista C, lamentou ainda que não tenha sido possível fazer um debate com os restantes candidatos, culpando para o efeito Pinto da Costa. “Acho que apenas faltou o debate, acho que foi pena que os três candidatos à presidência não se tenham podido juntar na mesma mesa e trocar argumentos e ideias”, começou por dizer.

O candidato revela que houve convite do Porto Canal, mas que o atual presidente dos azuis e brancos não aceitou. “É uma pena, porque os sócios poderiam ter ouvido”.

Pinto da Costa também falou com os jornalistas, mas preferiu comentar o recente incidente de ataque ao autocarro do rival Benfica, manifestando solidariedade com os jogadores.

“O vandalismo é sempre de criticar, venha de onde vier e atinja quem quer que seja. Solidarizo-me com os jogadores e com todos os profissionais do Benfica”, diz, manifestando ainda a intenção de que “os indivíduos que fizeram isto sejam exemplarmente castigados”.

As eleições do Futebol Clube do Porto decorrem este fim-de-semana, com resultados conhecidos no domingo, depois das 19h. Para além de Fernando Rio e Pinto da Costa, há ainda outra lista, encabeçada por Nuno Lobo.