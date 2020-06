Teletrabalho ganha subsídio de refeição

O Código de Trabalho apenas assegura o subsídio a quem esteja em trabalho presencial e embora a Autoridade para as Condições de Trabalho tenha defendido que os trabalhadores à distância também estão abrangidos, muitas empresas não pagaram o subsídio de refeição por entenderem não estar a isso obrigadas. Marina Gonçalves, da bancada socialista, diz que “é por isso necessário avançar com regulamentação que deverá ser apresentada até ao final da sessão legislativa”.

Uma linha de argumentação contestada Luís Gonçalves da Silva. O professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de Lisboa discorda da medida e da sua fundamentação. Diz que o Código Laboral “é claro, quem tem de pagar as despesas do teletrabalho com internet e eletricidade é a empresa”. E quanto ao subsídio de refeição, “não pode ser visto como fazendo parte do vencimento.”

O especialista em Direito Laboral recomenda prudência nas alterações legislativas, “para que o sistema não perca coerência”. Defende que “não vale a pena fazer um catálogo de direito muito bonito e depois não ser possível defender esses direitos em tribunal, porque estes estão completamente bloqueados.”

Luís Gonçalves da Silva diz que o Governo devia ter criado meios processuais rápidos de resolução dos conflitos emergentes da legislação excecional que adotou por causa da pandemia.

Recomendações também defendidas por João Santos. O advogado admite, no entanto, mexidas na lei, para “garantir o direito do trabalhador a desligar”. E lamenta que “ao contrário do que aconteceu noutros países, o Parlamento português não tenha ainda garantido aos trabalhadores esse direito”. João Santos adverte as deputadas do PS e do PAN de que a mexerem nessa questão “não seja apenas no âmbito do teletrabalho”.

O teletrabalho foi tema da edição deste sábado do Em Nome da Lei, programa transmitido aos sábados ao meio dia e com repetição à meia noite.