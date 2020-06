Não estão em cima da mesa “medidas mais restritivas” em Lisboa e Vale do Tejo

Veja também:

A ministra da Saúde garante que não está em cima da mesa a imposição de medidas restritivas para a região de Lisboa e Vale do Tejo, perante o aumento de casos.

Questionada sobre o assunto este sábado de manhã, na Conferência de Imprensa da DGS, Marta Temido disse que se tratam de situações específicas, que não têm a ver com o desconfinamento, pelo que não se justifica voltar atrás nesta matéria.

“Isso não está em cima da mesa. Estes focos não estarão relacionados com o desconfinamento, mas antes com atividades que sempre se realizarem, com pessoas que sempre estiveram a trabalhar e apenas sugerem um atraso na incidência da doença em Lisboa e Vale do Tejo.”

O aumento dos números deve-se ainda ao facto de estar a ser feita uma campanha de testes em larga escala na região. “Alargámos extraordinariamente e deliberadamente os testes e por isso estamos a encontrar mais casos”, diz Marta Temido, que acrescentou que é natural que os números de infetados continuem a crescer nos próximos dias.

Contudo, estes casos são na esmagadora maioria entre pessoas que não levantam grandes preocupações em termos de saúde.

“Encontramos uma percentagem de 30% de assintomáticos e mais de 50% entre os 20 e os 49 anos. São faixas que sugerem uma saúde pública específica e de precisão”, garante.

A conferencia de imprensa da DGS, que este sábado contou com a presença de Marta Temido e de Graça Freitas, começou com significativo atraso e sem dados oficiais, devido a dificuldades informáticas por parte da direção-geral.