Jaime Gama. Portugueses demonstraram "maturidade e consciência cívica"

Jaime Gama avisa que estamos ainda a meio caminho e pode haver uma recaída, mas conclui que Portugal esteve bem até aqui na gestão da pandemia do novo coronavírus.

O antigo presidente da Assembleia da República e atual presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos partilha as suas notas sobre a pandemia e o mundo num programa especial Da Capa à Contracapa, realizado na Praça da Fundação virtual daquela instituição na sexta-feira.



"Não estamos no lado da má figura. Estamos colocados do lado do pragmatismo realista. Demonstraram-se a maturidade e a consciência cívica de um povo capaz de obedecer antes que lhe peçam para cumprir. Isso é um capital muito importante e é um bom presságio para o tempo que vem aí", afirma Jaime Gama, em entrevista a José Pedro Frazão.