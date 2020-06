Há 68 praias com Zero Poluição, mas nenhuma no interior

Na época balnear que agora começa, há 68 praias – mais 55% do que no ano passado – classificadas como áreas Zero Poluição, anunciou neste sábado a associação ambientalista Zero, que não distinguiu zonas balneares no interior.

A associação revela que as praias por si avaliadas representam 11% do total das 621 zonas balneares em funcionamento. No total, este ano há mais 24 praias na lista, em relação às 44 classificadas no ano passado.

Os concelhos com maior número de praias Zero Poluição são Torres Vedras (distrito de Lisboa), que repete a boa classificação do ano anterior com 10 espaços, Peniche (Leiria), com cinco, Angra do Heroísmo (Açores), também com cinco, e Tavira (distrito de Faro) e Praia da Vitória (Açores), com quatro praias cada.