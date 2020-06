Covid-19 por concelho. Lisboa, Sintra e Amadora registam o maior aumento das últimas 24 horas

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Dados divulgados este sábado, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 229 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Segundo o mesmo documento, nas últimas 24 horas, registaram-se 382 novos casos em todo o país. No entanto, os dados referentes aos concelhos, dão conta de apenas 91% destes novos casos diários. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "existem sempre acertos nos dados por concelhos, quer por atraso de notificação, quer por relocalização do utente em área de residência". O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE. Lisboa (+40), Sintra (+37), Amadora (+31), Cascais (+24), Braga (+23), Leiria (+22) e Loures (+19) são os concelhos que registam o maior aumento de infeções, nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo boletim, 138 concelhos registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19 face ao dia anterior e nove concelhos somam mais de mil infetados - Lisboa, Vila Nova de Gaia, Sintra, Porto, Matosinhos, Braga, Loures, Gondomar e Amadora. Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica (91% do total de casos confirmados).

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.595 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.592), Sintra (1.558) e Porto (1.414). 170 concelhos mantém o número de infetados face ao dia anterior. Portugal registou, este sábado, mais nove mortos (+ 0,6%) devido à Covid-19, subindo o total de óbitos para 1.474. Foram também confirmados 382 novos casos, aumentando o total de infetados para 34.351, um crescimento de casos de 1,1% nas últimas 24 horas. Do total de casos deste sábado, 345 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, cerca de 90% dos novos casos. Das nove vítimas, oito foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo. A nona faleceu na região norte.

A DGS confirmou no boletim epidemiológico mais 281 recuperados. Há menos 7 internados (414) e menos 1 doente em cuidados intensivos (57). De acordo com os dados do INSA, “a média do número efetivo de reprodução, o Rt, para 29 de maio a 2 de junho, foi de 1,01”. “Essa média variou de 0,89 no Norte, 1,09 na região Centro, e 1,02 na região de Lisboa e Vale do Tejo”, explicou Marta Temido. O “R” é o número de pessoas a que, em média, cada pessoa infetada transmite o vírus. A divulgação de dados deste sábado foi muito atrasada devido a problemas informáticos.