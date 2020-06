Coronavírus. Portugal com mais nove mortos e mais 382 infetados

Portugal registou, este sábado, mais nove mortos (+ 0,6%) devido à Covid-19, subindo o total de óbitos para 1.474.

Foram também confirmados 382 novos casos, aumentando o total de infetados para 34.351, um crescimento de casos de 1,1% nas últimas 24 horas.

Do total de casos deste sábado, 345 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, cerca de 90% dos novos casos. Das nove vítimas, oito foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo. A nona faleceu na região norte.

A DGS confirmou no boletim epidemiológico mais 281 recuperados.

Há menos 7 internados (414) e menos 1 doente em cuidados intensivos (57).

De acordo com os dados do INSA, “a média do número efetivo de reprodução, o Rt, para 29 de maio a 2 de junho, foi de 1,01”.

“Essa média variou de 0,89 no Norte, 1,09 na região Centro, e 1,02 na região de Lisboa e Vale do Tejo”, explicou Marta Temido.

O “R” é o número de pessoas a que, em média, cada pessoa infetada transmite o vírus.

A divulgação de dados deste sábado foi muito atrasada devido a problemas informáticos.

[em atualização]