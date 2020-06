Balanço DGS. Mais 10 mortes e 377 casos de Covid-19

A diretora-geral da Saúde lançou, na conferência de imprensa, um sério apelo para que doentes com Covid-19, contactos diretos ou suspeitos de estarem infetados respeitem a quarentena . Graça Freitas alertou que a perceção do perigo de contágio está a diminuir.

O relatório desta sexta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quinta, mostra uma subida de 203 no número de recuperados, para um total de 20.526. O número de casos ativos sobe para 11.978 (mais 164).

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (803), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (387), da região Centro (244), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.

É nos 80 anos para cima que se registam mais óbitos (989), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (280), dos 60 aos 69 anos (130), dos 50 aos 59 anos (46), dos 40 aos 49 anos (17), dos 20 aos 29 anos (2) e dos 30 aos 39 anos, com um óbito.



No total, morreram 744 mulheres e 721 homens com Covid-19.

Embora continue a ser a região mais afetada (16.834 infeções - cerca de 49,56%), esta é a primeira vez, desde 24 de março, que o Norte não concentra, pelo menos, 50% dos casos. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (12.473), Centro (3.789), Algarve (380), Alentejo (263), Açores (140) e Madeira (90 - número que não muda desde 7 de maio).

Ao todo, há 228 concelhos com, pelo menos, três casos confirmados do novo coronavírus. Sintra (+121), Amadora (+36), Loures (+25), Lisboa (+19), Cascais (+16) e Seixal (+16) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS. Lisboa ocupa o topo da tabela dos casos confirmados, com um total 2.555.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.693), seguida dos 50 aos 59 anos (5.564), dos 30 aos 39 anos (5.226), dos 80 anos para cima (4.626), dos 20 aos 29 anos (4.610), dos 60 aos 69 anos (3.658), dos 70 aos 79 anos (2.667), dos 10 aos 19 anos (1.170) e até aos nove anos (755).



Globalmente, há em Portugal 19.402 mulheres e 14.567 homens infetados.

Segundo a DGS, 40% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 91% dos casos confirmados.

Cerca de 96% dos casos ativos são tratados no domicílio, conforme revelou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. Em internamento, estão 421 (4%) dos pacientes (menos 24 pessoas que no dia anterior): 58 em unidades de cuidados intensivos.