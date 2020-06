Com o fim do confinamento, recomeçam os protestos contra o Governo no Líbano

Oriundos das mais diversas comunidades étnicas e religiosas, num país ainda muito marcado pelo sectarismo, os manifestantes pedem novas eleições legislativas e medidas mais fortes contra a corrupção, bem como a devolução de dinheiro desviado dos cofres do Estado. Alguns exigem também o desarmamento do Hezbollah, o principal partido xiita, que detém uma milícia que está tão ou mais bem armada que o próprio exército libanês.

Com máscaras e bandeiras nacionais, os libaneses convergiram na principal praça de Beirute, onde manifestações decorreram durante meses até serem interrompidas pelas regras de confinamento postas em lugar por causa do coronavírus.

Centenas de libaneses regressaram às ruas este sábado, aproveitando o fim do confinamento naquele país para retomar os protestos contra o Governo. Os manifestantes exigem a demissão em bloco do Executivo, devido à forma como tem lidado com a grave crise económica que atinge o país.

As manifestações no Líbano têm sido sobretudo pacíficas, mas este sábado alguns lançaram pedras contra as autoridades, e partiram vitrines de montras na baixa da cidade, levando a polícia a responder com violência e o lançamento de gás lacrimogéneo.

A situação económica no Líbano já era grave, mas os meses de confinamento tornaram-na ainda pior. A libra libanesa perdeu metade do seu valor no mercado paralelo, os preços não param de subir e o desemprego aumentou.

“Nota-se que toda a gente está cansada e a situação é muito dura, sobretudo a economia, por isso vê-se que as manifestações já não estão a ser festivas. As pessoas estão apenas zangadas”, referiu à Reuters Marie-nour Hojaimy, uma advogada que participou na manifestação também.