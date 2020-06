Coronavírus. Sexta ronda de testes na Premier League deu negativa

Veja também:

A sexta ronda de testes da Covid-19 para jogadores e treinadores dos clubes da Liga inglesa de futebol não registou qualquer positivo, revelaram os organizadores da prova, quando falta pouco mais de uma semana para o reinício.

No seu site oficial, em comunicado, a Premier League explicou que, em 4 e 5 de junho, um total de 1.195 pessoas, entre jogadores e membros das equipas técnicas, foram testadas para o novo coronavírus e que não existiu qualquer caso positivo.

Na última 'jornada' de testes, efetuada em 1 e 2 de junho, existiu um caso positivo no Tottenham, do português José Mourinho, embora não tenha sido revelado se a pessoa em questão é um dos futebolistas do emblema londrino.

A competição regressa em 17 de junho, com os jogos em entre Manchester City - Arsenal e Aston Villa - Sheffield United.

O campeonato inglês, suspenso desde março devido à pandemia de Covid-19, é liderado com grande folga pelo Liverpool, muito próximo de recuperar um título que lhe foge há 30 anos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 397 mil mortos e infetou mais de 6,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.