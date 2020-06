PEES a caminho

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez falam das consequências sociais da crise sanitária para famílias e empresas.

Numa altura em que os diferentes países europeus preparam a reabertura de fronteiras, o Visto de Fora comenta também o desencontro entre Portugal e Espanha, que levou Lisboa a puxar as orelhas a Madrid.

Olivier e Begoña analisam ainda as vantagens e riscos do regresso do turismo, em tempo de pandemia.

O aumento de casos de Covid-19 na região de Lisboa e a retoma do futebol português são outros assuntos desta semana.