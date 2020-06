Sporar convence antigo ponta de lança do Sporting

"É um goleador com provas dadas nos clubes anteriores e está a prová-lo, agora, no Sporting. Tem as movimentações todas na cabeça, sabe quando deve atacar a bola ou fazer uma rotura para golo. Transporta e segura bem a bola, é muito completo nas suas ações e pode fazer muitos golos no Sporting", prevê Saleiro, em entrevista à Renascença .

Contratado ao Slovan de Bratislava em janeiro, por seis milhões de euros, Sporar tem cinco golos, em dez jogos, e em Guimarães, na quinta-feira, marcou os dois golos do Sporitng, no empate com o Vitória.

As exibições de Andraz Sporar já convenceram Carlos Saleiro e o antigo ponta de lança do Sporting não tem dúvidas que "a equipa está servida na posição".

O Sporting não conseguiu vencer, mas, apesar do empate, Saleiro considera que "foi um jogo agradável".

"Fisicamente, as equipas ainda não estão bem, mas no Sporting já se notam as ideias de jogo e dinâmicas imprimidas pelo novo treinador. É complicado porque o período de paragem foi longo, não se jogaram partidas de preparação, mas o Sporting mostra personalidade a sair com bola e não tem medo de errar", observa nesta entrevista a Bola Branca.



Com o empate em Guimarães o Sporting ficou a três pontos do Braga, 3.º classificado, mas os minhotos ainda têm jogo para disputar da 25.ª jornada com o Santa Clara, na Cidade do Futebol.