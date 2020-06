Rúben Amorim ficou satisfeito com a equipa, apesar do empate

Rúben Amorim, treinador do Sporting, ficou satisfeito com a exibição da equipa, apesar do empate em casa do Vitória de Guimarães, a duas bolas.

"Foi um bom jogo. Chegamos ao primeiro sem merecer, o que nos ajudou a entrar na partida. Sofremos um golo que acontece, arriscamos na construção. Voltamos a marcar numa boa jogada e sofremos num lance que ia para fora. Foi um bom jogo, estamos longe do nosso melhor, mas vamos melhorando", diz.

A noite ficou marcada pelas estreias de Matheus Nunes e Eduardo Quaresma, jogadores que mereceram grandes elogios do técnico, principalmente o defesa-central.

"Os jovens estiveram muito bem. É um jogo difícil para eles. O Matheus sentiu-se mais incómodo, porque estava a jogar no meio contra três e é preciso estaleca, que vai ganhando aos poucos. O Quaresma esteve mais tranquilo, mais em casa. Conhece bem a posição e fez um excelente jogo. Estou muito contente com todos", afirmou.



FC Porto perdeu, Benfica e Sporting empataram. Rúben Amorim acredita que as equipas mais pequenas estão mais preparadas para conseguir surpreender os grandes.

"As equipas mais pequenas agora estão preparadas para fazer frente, é a prova disso. Acho que toda a gente tem que melhorar, quer os grandes quer as outras equipas. Vamos ter de jogos assim e daqui a cinco jornadas vamos estar mais no ponto. Mas vão ser dez jornadas atípicas", termina.