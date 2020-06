Vídeo do Papa. Francisco envia “coração terno que abraça os que sofrem”

“O vídeo do Papa” neste mês de junho tem como intenção especial os que sofrem e os que passam por todos os tipos de dificuldades. Francisco deseja que “encontrem caminhos de vida, deixando-se tocar pelo Coração de Jesus.”

Em tempos de pandemia, o Papa recorda que este “caminho cheio de compaixão, transforma a vida das pessoas e aproxima-as do Coração de Cristo, que nos acolhe a todos na revolução da ternura”.

Esta é uma iniciativa da Rede Mundial de Oração do Papa que, neste mês de junho, vai ao encontro da tradicional devoção ao Coração de Jesus.

Esta tradição tem por base as revelações a Santa Margarida Maria Alacoque no século XVII e no posterior culto ao Sagrado Coração no século XIX.

A devoção surgiu reforçada com as revelações da Divina Misericórdia, a Santa Faustina Kowalska no início do século XX.